Landes : un appel à témoins lancé pour retrouver un violeur diffusé dix ans après les faits

Pour ce faire, la gendarmerie a diffusé le portrait-robot de l'homme. Physique de rugby-man, yeux bleus et cheveux courts, le visage de l'homme d'environ 1,70m a été réactualisé. Comme l'expliquent nos confrères, c'est un logiciel plus récent et efficace qui a aidé à réaliser ce portrait. En avril dernier, la direction générale de la police national avait utilisé la même stratégie afin de retrouver celui qui avait été surnommé le "prédateur des bois", suspecté d’avoir commis cinq viols au moins entre 1998 et 2008 dans l’Essonne, à Paris, et en province.





Toute personne susceptible d'aider à identifier l’auteur de ces viols peut contacter la brigade de gendarmerie de Soustons au 05 58 41 44 48.