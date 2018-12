Appel à témoins : un homme recherché après avoir tenté d'enlever une fillette de 10 ans dans l'Aude

Un homme a tenté d'enlever une fillette de 10 ans, qui se rendait à l'école à pied, le 11 décembre, à Sigean, dans l'Aude. Vers 13h45, "sur le trajet entre son domicile et l'école", un individu l'a abordée, se présentant comme un ami de son père chargé de venir la chercher, explique la gendarmerie de l'Aude sur Facebook. L'enfant a eu la présence d'esprit de refuser de le suivre, mais l'homme l'a attrapée par le bras et a tenté de la faire monter de force dans sa voiture, un 4x4 ou un SUV noir. La fillette s'est débattue et a réussi à s'échapper. Recueillie par un agent communal en charge de la circulation, elle a été mise en sécurité tandis que le ravisseur a pris la fuite.





Dimanche 23 décembre, la gendarmerie de l'Aude a lancé un appel à témoins après la tentative d'enlèvement. Outre l'enquête en cours, un portrait-robot du mis en cause, établi d'après le témoignage de la victime, a été diffusé.