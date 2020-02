Après avoir revendiqué le passage à tabac du blogueur Bassem Braiki, le rappeur Sadek placé en garde à vue

Après avoir revendiqué le passage à tabac du blogueur Bassem Braiki dans la nuit de lundi à mardi en banlieue lyonnaise, le rappeur Sadek a été interpellé mercredi en Seine-Saint-Denis, indique l'AFP. Lors de son interpellation près d'un débit de boisson à 14h50, l'homme de 28 ans a expliqué qu'il comptait se rendre aux autorités, selon une source policière à l'AFP, confirmant une information du Point.

"On a exécuté un mandat de recherche. Il est actuellement en garde à vue. (...) Il était en route pour mon cabinet et on devait ensuite se rendre au commissariat", a indiqué l'avocat de l'artiste, Arié Alimi, avant d'ajouter : "Il compte reconnaître les faits, son erreur mais aussi les contextualiser." Le contentieux entre Bassem Braiki et Sadek dure depuis de longs mois, les deux hommes s'envoyant des piques sur les réseaux sociaux.