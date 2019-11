Après la mort d'Elisa, mortellement mordue par des chiens, une pétition pour sauver Curtis, son American Staff

Alors que des prélèvements ont été effectués sur 67 canidés et que les résultats des analyses ne sont pas encore connus, cet animal serait aujourd'hui menacé de mort. Ce week-end, une pétition a en effet été lancée sur Change.org pour demander à ce que cet American Staff, qui se trouverait depuis les faits à la fourrière, ne soit pas euthanasié. La pétition avait d'ores et déjà recueilli ce lundi à 17h plus de 36.000 signatures.

Dans le texte de cette pétition, relayée sur les profils Facebook d'Elisa P. et de son compagnon, on peut lire : "Elisa est décédée par la faute d'une meute de chiens.. Elle était accompagnée de son fidèle compagnon Curtis qui a tout fait pour la sauver. Actuellement, Curtis est en fourrière et risque d'être euthanasié. Merci de vous mobiliser pour sauver Curtis qui est innocent, juste coupable d'aimer Elisa. Merci de tout faire pour que Curtis retrouve sa famille, en souvenir d'Elisa".

Le 16 novembre , Elisa P. avait posté un message sur Facebook à 12h19 dans lequel elle écrivait avoir croisé un homme"avec son malinois pas attaché". Elle poursuivait ainsi : "Le truc arrive à fond sur moi, heureusement que j'étais avec Chivas". Aurait suivi une altercation verbale avec le propriétaires du chien. "Heureusement que je ne promenais pas les autres sinon boucherie assurée". Le Malinois, comme son propriétaire, sont introuvables depuis.

Son compagnon avait indiqué avoir ensuite reçu un message de son amie lui disant qu'elle était "inquiète", qu'il y avait beaucoup de chiens", et qu'elle "tenait Curtis". Il avait raconté avoir alors quitté son travail, puis être arrivé sur place 45 minutes plus tard, avant de croiser des chasseurs à cheval et de retrouver sa femme décédée entre 15h et 16h.

Lui comme d'autres ont pointé du doigt les 21 chiens de la chasse à courre organisée ce jour-là dans ce secteur de la forêt.