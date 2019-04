Après le suicide de 28 d’entre eux, les policiers réclament des mesures "sans délai"

"Des mesures fortes et immédiates doivent être prises sans délai" : une fois de plus, les syndicats de police demandent au gouvernement d’agir, après une journée particulièrement tragique. Jeudi 18 avril, deux policiers se sont en effet donné la mort. A Montpellier, une capitaine de police de la sûreté départementale de l’Hérault s’est suicidée dans son bureau avec son arme de service : ses collègues l’ont découverte vers 9h, alertés par une odeur de poudre. En début d'après-midi, c’est un autre policier qui a été retrouvé sans vie à son domicile à Villejuif (Val-de-Marne). Âgé de 25 ans, il était agent de la Direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris.





Ces deux drames rallongent une série déjà bien noire. Déjà dans la nuit de lundi à mardi, un policier du centre de rétention administrative de Metz a commis l’irréparable chez lui. Ces trois nouvelles morts en l’espace de quelques jours portent à 28 le nombre de suicides chez les policiers depuis le début de l’année.