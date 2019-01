Armes, missions, effectif... : que nous apprend Anne Hidalgo sur sa future police municipale

Hausse des cambriolages, agressions, vols, présence de toxicomanes dans certains quartiers ou trafic de drogues : face aux nombreux problèmes, la maire de Paris avait demandé en juillet un audit sur la sécurité dans la capitale, jusqu'alors assurée par les militaires de l'opération Sentinelle et les agents de la Préfecture de police. Ces derniers, au nombre de 15.000, poursuivent leurs missions de maintien de l’ordre public, de lutte contre les trafics, les agressions et les vols, de lutte contre la délinquance et contre la menace terroriste.





La nouvelle Police municipale, elle, doit garantir la propreté des rues, veiller à "la tranquillité publique" dans les rues et espaces verts de la capitale, ou encore "assurer la sécurité routière (stationnement gênant, respect des voies de bus, des pistes cyclables, des espaces réservés aux vélos, etc), la sécurité des piétons (refus de priorité, trottinettes électriques, etc) et le respect des normes antipollution (vignettes Crit’air)", détaille la mairie de Paris dans un communiqué.