Arnaques : des escrocs de plus en plus rusés

L'arnaque au matelas, rétroviseur, pneu crevé...tout est prétexte pour voler. Il y a aussi les faux gendarmes ou faux agents EDF que les policiers connaissent bien. Les malfrats sont de plus en plus inventifs, et disparaissent le plus souvent sans laisser le moindre indice. Les victimes idéales sont les personnes âgées, plus vulnérables et souvent seules.



