Arnaques et escroqueries : "Les cybercriminels vont vouloir profiter de la situation" du coronavirus

"Masque anti-coronavirus", "gel hydroalcoolique", "désinfectant efficace"… Les cybercriminels ont compris depuis plusieurs semaines déjà ce vers quoi s'orientaient les recherches des internautes. De fait, face à des peurs qui s'amplifient et une situation sanitaire qui s'aggrave, les arnaques se multiplient.

"Depuis fin janvier environ, la plate-forme Pharos (plateforme de signalement de la police nationale ndlr) a recueilli plus de 80 signalements en lien avec le virus. Ça peut sembler peu, mais c'est déjà beaucoup, sachant que tout le monde n'a pas le réflexe du signalement ou de la plainte et que le nombre de cas positifs au Covid-19 n'avait pas encore atteint les chiffres communiqués ce week-end (5423 cas confirmés le 15 mars, 400 cas graves et 127 décès ndlr)", explique le commissaire divisionnaire François-Xavier Masson, directeur de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) à LCI ce lundi. "C'est certain, les cybercriminels vont vouloir profiter de la situation". Afin de prévenir la population, les forces de l'ordre diffusent ainsi depuis quelques jours des messages sur les réseaux sociaux.