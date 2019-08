Arrestation violente à Saint-Ouen : la personne interpellée porte plainte pour "torture et actes de barbarie"

Sur la vidéo d'un témoin, publiée en ligne et largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit l'altercation opposant la victime présumée et les forces de l'ordre. Arrêté dans le cadre d'une opération de police visant un trafic de stupéfiants, l'individu s'était rebellé. Après un combat à mains nues avec un policier tentant de le maîtriser, le jeune homme de 20 ans s'était retrouvé plaqué au sol et menotté par plusieurs fonctionnaires. Le premier agent de police revient alors lui donner un violent coup de pied. La vidéo s'arrête ici, mais pas les actes de violences, accuse le principal intéressé.





Dans sa seconde plainte, il dénonce des "tortures". Il affirme ainsi avoir été "étranglé" et avoir "reçu de nouveau des coups de pieds à la tête" ainsi que "plusieurs coups de pistolet à impulsion électrique (taser) sur ses organes génitaux". Selon son avocat, Yassine Bouzrou, ces violences auraient eu lieu dans un véhicule de police, lors du trajet l'amenant au commissariat. Enfin sur place, il a été placé en garde à vue. Relâché le lendemain, il a témoigné pour l'enquête de l'IGPN, saisie par le parquet de Bobigny. Il aurait notamment déclaré à la police des police : "Ils appuyaient sur ma tête avec leurs chaussures. (...) Je me suis vraiment vu mourir. Dix secondes de plus et je mourais dans leur camion".