Attaque à l'arme blanche à Paris : des milliers d'élèves confinés, les écoles fermées

"Des milliers d'élèves", de la crèche au lycée, ont été confinés dans trois arrondissements du centre de Paris. Cette mise en sécurité a été décidée après l'attaque à l'arme blanche, survenue près des anciens locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, qui a fait deux blessés ce vendredi 25 septembre. Le comptage des établissements concernés est en cours.

"Toutes les écoles des IIIe et IVe arrondissements ont été confinées. Ça représente des milliers d'élèves, de la crèche au lycée. On se met en sécurité. On est en train de fermer les équipements municipaux et les gymnases aussi", a fait savoir à l'AFP le maire de Paris Centre Ariel Weil. Sept lycées et deux collèges ont également été bouclés, selon l'Académie de Paris, en plus des écoles.