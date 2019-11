Attaque à la mosquée de Bayonne : le fils d'une des victimes réclame la reconnaissance d'un "acte terroriste"

Au micro de France Bleu Pays Basqu e, Abdélali Kariouh estime que le tireur qui a grièvement blessé son père ainsi qu’un autre fidèle "voulait tuer des gens" devant la mosquée qu’il était "venu brûler". Il s’interroge sur les intentions véritables de l’assaillant. "S'il avait juste voulu, comme il le dit, faire un feu et rentrer chez [lui], alors pourquoi tu viens avec un 9mm ? Et pourquoi tu tires ?".

"Monsieur Macron, il va falloir arrêter de dire ‘nous sommes derrière la famille, nous sommes derrière les enfants des victimes’. C’est facile de dire ça. Il faut venir" réclame-t-il, ajoutant que "si une synagogue avait brûlé, monsieur Macron serait déjà là."

Claude Sinké, l’auteur présumé de l’attaque, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour "tentatives d’assassinat, dégradation et destruction aggravées, violence avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique et violence avec arme". Selon les premiers éléments de l'enquête, l'octogénaire aurait voulu venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en affirmant que l'incendie a été provoqué par des membres de la communauté musulmane. Une expertise psychiatrique est maintenant en cours.