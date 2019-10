Attaque à la préfecture de Paris : l'émouvant hommage aux policiers assassinés

JT 13H - En hommage aux quatre policiers assassinés le 3 octobre 2019, une cérémonie s'est tenue dans la cour de la préfecture de Paris. Un hommage suivi par des policiers et des anonymes particulièrement affectés par l'attaque.

Ce 8 octobre 2019, un hommage national aux quatre policiers tués par Mickaël Harpon s'est tenu à la préfecture de police de Paris. Christophe Castaner leur a remis la Légion d'honneur à titre posthume. Après un long moment de recueillement auprès des familles endeuillées, Emmanuel Macron a prononcé son discours d'hommage devant les familles des victimes, leurs collègues et quelques anonymes.



