Attaque à la préfecture de Paris : le ministre de l'Intérieur pointé du doigt

JT 13H - Chirstophe Castaner sera entendu, à huis clos puis en présence de la presse, par la Délégation parlementaire au renseignement. Cette audition fait suite à l'attaque perpétrée dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris.

Suite à l'attaque au couteau à la préfecture de Paris, Chirstophe Castaner sera auditionné le 8 octobre 2019 par la Délégation parlementaire au renseignement. Les sénateurs et les députés vont lui poser des questions, à huis clos, sur l'habilitation secret défense dont bénéficiait le suspect et la sécurité des locaux de la préfecture de police. Le ministre de l'Intérieur devra également faire face à une autre commission le 10 octobre 2019 en présence de la presse.



