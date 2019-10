Attaque à la préfecture de police de Paris : le jeune policier qui a neutralisé l'assaillant salué unanimement

DRAME - Quatre fonctionnaires, dont trois policiers, ont été tués jeudi à coups de couteau par un employé administratif de la préfecture de police de Paris. Ce dernier a été neutralisé par un jeune fonctionnaire, qui venait d'intégrer la police.

Le jeune homme va alors lui ordonner de lâcher son couteau. Après trois sommations, il fait usage de son arme de service, un fusil d'assaut. L'agresseur s’effondre, blessé mortellement. Selon nos informations, le policier qui a neutralisé l'assaillant venait tout juste d'intégrer la police. "Il a une vingtaine d'années et seulement quelques jours d'expérience dans la police. Cela fait une semaine qu'il est affecté à kla sécurité publique et la circulation. Il sort tout juste de l'école, il connait très bien les protocoles et a fait les 3 sommations nécessaires dans ce genre de cas. En vain. C'est pourquoi il a fait usage de son arme de service. Il a été extrêmement choqué selon plusieurs témoins, et se serait effondré dans la cour de la préfecture après avoir abattu l'assaillant."

"Il s'agit d'un gardien de la paix stagiaire, qui a reçu une formation de policier avec des entraînements au tir, a précisé ce vendredi matin sur LCI Bruno Pomart, ancien policier du RAID. Il est jeune mais il a eu une très bonne réaction, il a "fait son job comme on dit". "J'espère qu'il sera récompensé parce qu'il le mérite amplement", dit-il à notre micro.

Au lendemain du drame, le préfet de police de Paris Didier Lallement a, à son tour, salué la réaction du "jeune fonctionnaire, qui était là depuis six jours". Et de délivrer un satisfecit à la formation des policiers. "Cela montre leur excellence et leur sang froid. Le courage et la détermination n'attendent pas le nombre d'années et sont dans l'ensemble des classes d'âge."