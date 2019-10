Attaque à la préfecture de police : deux policiers désarmés après des soupçons de radicalisation

CONSÉQUENCES INDIRECTES - Huit jours après l'attaque de la préfecture de police de Paris, ayant coûté la vie à quatre membres des forces de l'ordre, sans compter l'assaillant, deux policiers, un brigadier et un capitaine de police, ont été désarmés au nom du principe de précaution, pour soupçons de radicalisation. L'un d'eux a même été suspendu provisoirement de ses fonctions.

Concernant le second, le cas est plus complexe. Brigadier en poste au commissariat de Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, l'homme de 34 ans, converti à l’islam, avait été révoqué de la police en octobre 2018 pour son comportement jugé prosélyte. Selon certains de ses collègues, il inciterait les plus jeunes à faire la prière, refuserait tout contact avec les femmes et aurait des liens avec le terroriste auteur de l'attaque contre des militaires de l'opération Sentinelle, à Levallois-Perret en 2017.

Néanmoins, selon la justice, "les faits d'apologie de la religion musulmane sont prescrits" et considère les faits et allégations retenus comme "erronés". Elle avait également ordonné la réintégration du brigadier et le versement de 1 000 euros à son intention, après la contestation de sa sanction par ce dernier devant le juge des référés de la justice administrative. Sa réintégration a notamment été accordée en attendant son jugement sur le fond qui, pour l’instant, n’a toujours pas eu lieu.