Attaque à la préfecture : la police touchée en son cœur

JT 20H - L'attaque au couteau a profondément choqué les personnels de la préfecture avec un retentissement inédit pour les policiers.

Le personnel de la préfecture de police est profondément meurtri par l'attaque qui a été perpétrée au sein de l'institution. Les policiers se sentent particulièrement concernés puisque parmi les quatre victimes, trois étaient des fonctionnaires de police. Dans la matinée du 4 octobre 2019, une cérémonie de recueillement a été organisée en présence des autorités. Les témoignages de soutien se sont accumulés et des registres de condoléances ont été ouverts.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.