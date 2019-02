Attaque à Marseille : quatre personnes blessées

Un forcené avait blessé plusieurs passants à l'arme blanche ce mardi après-midi sur la Canebière à Marseille. Il a ensuite été abattu par la police. Quatre personnes ont été blessées. Le procureur de la République précise qu'il s'agit d'un crime de droit commun, et que rien à ce stade ne permet de considérer cela comme un acte terroriste.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.