Attaque à Paris : comment le "héros" qui voulait neutraliser l'assaillant a fini en garde à vue

RÉCIT - Vendredi soir, un homme qui avait été interpellé peu après l'attaque à l'arme blanche dans le 11e arrondissement a été relâché sans poursuite. Il avait tenté en réalité de stopper l'assaillant dans sa fuite. Maître Lucie Simon raconte à LCI le fil des événements qui ont conduit à son arrestation et à son placement en garde à vue.

Le "suspect numéro "2 serait en réalité un "héros". Youssef, un homme d'une trentaine d'année d'origine algérienne, avait été interpellé vendredi peu après l'attaque à l'arme blanche qui a fait deux blessés graves rue Nicolas-Appert, dans le 11e arrondissement de Paris, avant d'être mis hors de cause et relâché dans la soirée. Alors que huit personnes étaient toujours en garde à vue dimanche et que l'auteur présumé, Ali H., a assumé les faits, Youssef est ressorti "libre et sans poursuite", comme l'a indiqué à LCI une source proche de l'enquête, et est passé du statut de suspect à celui de témoin principal dans cet affaire.

"Un jeune homme héroïque"

Deux jours après les faits, les circonstances dans lesquelles Youssef s'est retrouvé embarqué dans ces événements se sont éclaircies. C'est son avocate, maître Lucie Simon, qui a détaillé les événements dès vendredi, corroborés par la suite par une source proche de l'enquête citée par Le Parisien. "Le deuxième suspect n'est autre qu'un jeune homme héroïque qui a tenté d'arrêter l'assaillant", a-t-elle fait savoir sur son compte Twitter. "Il s'est présenté à la police pour témoigner, on l'a menotté, cagoulé devant les caméras, placé en garde à vue malgré les témoins et les vidéos. Il sort ce soir épuisé et choqué."

Contactée par LCI samedi, l'avocate raconte que son client était en train de monter dans sa voiture lorsqu'il a entendu les cris d'une femme, puis d'un homme, avant de voir l'assaillant s'enfuir et s'engouffrer dans la bouche du métro Richard Lenoir. "Il a décidé, dans un geste spontané très courageux, de le suivre pour l'arrêter", raconte maître Simon. "Il le poursuit dans le métro, saute le portique, va sur le quai et lui hurle 'bouge pas, j'arrive'. Il va vers lui pour l'arrêter et l'assaillant sort un cutter pour le menacer, et rentre dans le métro. La poursuite s'arrête là." Youssef se souvient qu'il ne comprenait pas la langue de l'assaillant, mais que ce dernier avait un air "dépressif" et semblait "étonnamment calme". Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là pour Youssef. Il ressort du métro, croise les policiers et leur conseille de se diriger vers Bastille, station vers laquelle l'assaillant s'est dirigée en métro. Il repart vers les victimes, indique aux policiers qu'il est témoin, mais ceux-ci lui intiment de "dégager". Il va chercher sa carte d'identité à son domicile, afin de revenir témoigner.

"Vous m'avez pas chopé, je me suis présenté à vous"

Lorsqu'il se présente aux policiers pour la seconde fois, les policiers le confrontent "à une photo de lui qui semblait déjà tourner, une capture de la vidéosurveillance du métro", raconte l'avocate. Ces images auraient fait penser aux policiers que les deux hommes se connaissaient. Youssef est alors interpellé, menottes au poignet, masque occultant sur le visage. Il entend quelqu'un dire "on l'a chopé, on l'a chopé". Il répond : "Vous m'avez pas chopé, je me suis présenté à vous". Après sa libération, son client a été "très peiné des réactions sur Internet, de la manière d'être présenté comme un terroriste dans les médias", affirme l'avocate, pour qui la garde à vue aurait pu être évitée car les policiers avaient des images de ce qu'il s'était passé dans le métro. "La volonté de mon client n'est pas d'hurler à l'injustice", a-t-elle conclu auprès de LCI. "Il a fait quelque chose qu'il a lui même qualifié, non d'héroïque, mais de normal."

Un récit qui rappelle fortement celui de Lassana Bathily, le "héros" de l'Hyper Cacher. Lors de son témoignage au procès des attaques de janvier 2015, ce dernier a raconté avoir été interpellé à la sortie du magasin et retenu durant 1h30, avant que les forces de sécurité ne comprennent qu'il était au contraire du côté des otages.

La rédaction de LCI