Attaque à Paris : nouveau traumatisme pour l'agence Premières lignes, 5 ans après Charlie Hebdo

Pour rappel, cette agence de production est en effet installée dans le même immeuble et au même étage que les anciens locaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas-Appert, dans le 11e arrondissement de Paris. "La plupart des collaborateurs de Premières lignes ont déjà vécu la première attaque des frères Kouachi il y a cinq ans, c'est un traumatisme extrêmement profond", a ainsi souligné sur France 2 Elise Lucet, directrice de "Cash Investigation", précisant leur apporter son soutien alors qu'"ils sont avec les policiers en train de témoigner."

A l'époque, le journaliste de Premières Lignes Édouard Perrin avait d'ailleurs été l'un des premiers à pénétrer sur la scène de crime pour porter secours aux victimes. A l'AFP, il expliquait encore récemment que de ne pas déménager après la tuerie avait été un "choix politique". Et de détailler : "On s'habitue. On fait avec. (...) On n'oublie pas. Il m'a fallu du temps pour être un peu tranquille avec ces fantômes..." Enfin, la fameuse vidéo des frères Kouachi prenant la fuite après la tuerie, diffusée en boucle après les faits, avait été filmée par des salariés de cette société de production.