Attaque près des anciens locaux de Charlie Hebdo : les derniers éléments de l'enquête

L'attaque à l'arme blanche a eu lieu ce vendredi à 11h47, au 6 rue Nicolas Appert, dans le XIe arrondissement de Paris. C'est là que se situaient les locaux de Charlie Hebdo lors de l'attentat du 7 janvier 2015. Un large périmètre de sécurité a été établi par les forces de l'ordre pour boucler le secteur. Les écoles des IIIe, IVe et IXe arrondissements, de la crèche au lycée, ont été confinées . Les stations de métro Bastille, Richard-Lenoir, Breguet Sabin, Saint-Sébastien Froissart, Chemin Vert et Saint-Ambroise ont été fermées au public par "mesure de sécurité", a indiqué la RATP. Plusieurs lignes de bus ont été déviées.

LES VICTIMES

Deux personnes ont été blessées dans cette attaque à l'arme blanche. Il s'agit de deux collaborateurs, un homme prénommé Pierre et une jeune femme, Julie, de "Premières Lignes", une agence de production audiovisuelle, installée dans l'immeuble du 6 rue Nicolas Appert. Ils se trouvent en état d'urgence absolue, mais leur vie n'est pas en danger. "Ils sont l'un et l'autre dans deux hôpitaux de Paris", a indiqué sur LCI Luc Hermann, journaliste de la société de production, qui a entendu "des cris dans la rue" et s'est "penché à la fenêtre". "Tous les deux, un homme et une femme de notre équipe de production, étaient descendus pour une pause cigarette". "Ils discutaient et ont été attaqués par le même assaillant avec un très gros couteau qui a ensuite a pris la fuite", a ajouté le journaliste.

"Des personnes sont venues aider (la jeune femme), l'ont prises et emmené dans un bureau", a raconté à LCI un habitant, témoin de la scène, qui a vu aussi l'autre victime, "un homme sur un brancard". "Dans le même temps, d'autres sont sortis du bureau avec des espèces de barres à mine et ont coursé le ou les personnes susceptibles de l'avoir agressée", a-t-il poursuivi.