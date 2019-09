Attaque à Villeurbanne : l'assaillant maîtrisé par les passants

Une attaque au couteau a eu lieu dans l'après-midi du 31 août 2019 à Villeurbanne. Le bilan fait état d'un mort et huit blessés, dont trois très grave. C'est grâce à l'intervention des passants que l'on a pu maîtriser l'auteur des faits et limiter ainsi les dégâts. Au lendemain de l'attaque, les habitants de la commune sont encore sous le choc.



