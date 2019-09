Attaque à Villeurbanne : la piste terroriste écartée

Un demandeur d'asile d'origine afghane a attaqué des passants au hasard dans une rue à Villeurbanne, dans le Rhône, le 31 août 2019. Un jeune homme de 19 ans, qui a reçu des coups de couteau, n'a pas survécu à ses blessures. L'assaillant a blessé huit autres personnes avant d'être neutralisé par des chauffeurs de bus et des passants. Il serait arrivé dans l'Hexagone en 2009, puis il est allé en Italie, en Allemagne, en Norvège avant de revenir au pays en 2016. Les experts ont déduit que l'individu présente un état psychotique et une addiction au cannabis. Les autorités ont officiellement écarté la piste terroriste.



