Attaque au couteau à la préfecture de police de Paris : l'assaillant était un homme discret et sans histoire

JT 13H - L'auteur de l'attaque à l'arme blanche à la préfecture de police à Paris travaillait dans l'établissement depuis seize ans. Ceux qui le connaissaient sont encore émus par les récents événements.

Une attaque au couteau a eu lieu à la préfecture de police à Paris le 3 octobre 2019. L'assaillant n'est autre qu'un informaticien de l'établissement, âgé de 45 ans. C'est également un père de famille qui a un trouble de la parole et de l'audition. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme simple, discret et sans histoire. Des amis proches disent d'ailleurs ne pas comprendre les raisons de cet acte et certains pensent que cela n'a rien à voir avec sa religion musulmane.



