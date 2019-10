Attaque au couteau à la préfecture de police de Paris : quelles étaient les motivations de l'agresseur ?

JT 13H - A ce jour, les motivations de l'homme qui a agressé ses collègues de la préfecture de police Paris restent floues. Les enquêteurs analysent toutes les pistes pour déterminer les raisons de cet acte.

Au lendemain de l'attaque meurtrière à la préfecture de police de Paris, de nombreuses questions demeurent sans réponses. Pour déterminer les motivations de l'assaillant, aucune piste n'est négligée par les enquêteurs. Mobile personnel, religieux ou médical, rien n'est écarté. C'est le parquet de Paris qui mène l'enquête, mais en étroite collaboration avec le parquet antiterroriste. A ce stade, seule son épouse a été mise en garde à vue. Qu'ont donné les perquisitions et les témoignages ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.