Nice, une ville déjà traumatisée par les attentats

Cette attaque sanglante ravive la cicatrice encore béante laissée par l'attentat du 14 juillet 2016. Ce soir-là, environ 30.000 badauds sont réunis sur la promenade des Anglais pour assister au traditionnel feu d'artifice de la Fête nationale. Peu après 22h30, un camion de 19 tonnes s'engage sur ce boulevard emblématique de la Côte d'Azur et fonce sur la foule, zigzaguant entre trottoir et chaussée pour faire un maximum de victimes. En moins de trois minutes, le poids-lourd conduit par un Tunisien de 31 ans tue 86 personnes, dont 15 enfants, et fait plus de 450 blessés. Depuis, le traumatisme est encore là.

Le 10 octobre dernier, l'un des héros de cette tragédie a d'ailleurs failli succomber au poids de ce traumatisme. Franck Terrier, "le héros au scooter" qui avait tenté de mettre fin à la course du semi-remorque a été secouru à son domicile, en proie à une profonde détresse psychologique . Retranché chez lui, il menaçait de mettre fin à ses jours. "On m'avait prédit un contrecoup. Il m'est tombé dessus sans prévenir, début septembre. J'ai vécu une sorte de black-out. Pendant trois semaines, je vivais machinalement, j'étais debout, mais je n'ai aucun souvenir de cette période. Le psychiatre m'a expliqué que le cerveau, épuisé, finissait par tirer le rideau", racontait-il déjà au Parisien en décembre 2016.

Nombreux sont encore les Niçois à garder en tête les images terribles de cette soirée, ou à culpabiliser d'être en vie. "L’attentat de Nice, pour moi et ceux qui ont traversé un tel événement, on n’en sort pas indemne. Ça reste une cicatrice profonde, c’était une scène de guerre. Quand ça se déroule chez vous, c’est pire que tout. Essayez alors de consoler l’inconsolable, d’expliquer l’inexplicable", confiait au Télégramme il y a quelques mois Christian Estrosi.

Selon les résultats provisoires d'une étude inédite en Europe lancée par la Fondation Lenval, au CHU de Nice, sur les séquelles psychiatriques chez les enfants présents lors de l’attentat et publiés de 2019, plus de 60 % des 378 enfants suivis souffrent de symptômes liés au stress post-traumatique. Chez les plus jeunes, plus de la moitié ont développé des phobies et des troubles du sommeil. Pour les plus âgés, il s’agit plutôt de pathologies nerveuses, à l'image de tics, d'agoraphobie ou de crises de panique. Un quart des enfants âgés de 7 à 12 ans éprouvent encore des symptômes intenses, tout comme un tiers de ceux âgés de 0 à 6 ans.

Aidée notamment par la Délégation interministérielle à l'aide aux victimes (DIAV), l'association Promenade des Anges tente depuis de panser ces blessures à l'aide de différents outils. Elle a notamment mis en place des projets comme l'équithérapie, pour les enfants ou le shiatsu, pour les adultes. Des thérapies familiales ou du soutien scolaire sont aussi proposés. Une équipe du laboratoire de recherche CoBTeK de l’Université de Nice-Sophia Antipolis a par ailleurs développé une application mobile intitulée Mood Up ! pour aider les Niçois à réagir lorsque les symptômes de stress post-traumatique (PST) apparaissent. "En général, quand une personne traverse une crise d’angoisse, elle la vit seule. L’application est là pour l’accompagner grâce à trois méthodes : la relaxation via la diffusion de courts films, l’hypnose et la cohérence cardiaque", explique à 20 minutes André Quaderi, porteur du projet et psychothérapeute EMDR.