Attaque de la mosquée de Bayonne : que sait-on de plus sur le suspect ?

L'homme, suspecté d'avoir tiré devant la mosquée de Bayonne et et blessé gravement deux personnes, a reconnu les faits. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinats. Que sait-on de plus sur ce suspect ?



