Attaque de la préfecture de police de Paris : l'enquête se poursuit

JT 20H - Le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police se disent en deuil ce soir après l'attaque au couteau ayant fait quatre morts à la préfecture de police de Paris. Sur place, l'émotion n'est pas encore retombée et l'enquête se poursuit.

Quatre policiers, dont une femme, ont été tués par l'un de leurs collègues à l'intérieur des locaux de la préfecture de police de Paris ce jeudi 3 octobre. Les faits se sont déroulés entre 12h30 et 13 heures. Les motifs du meurtrier sont toujours inconnus. La police scientifique est toujours sur place pour effectuer des prélèvements. Plus de précisions avec notre journaliste Ani Basar.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.