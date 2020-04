Attaque de Romans-sur-Isère : le suspect aurait évoqué "un pétage de plombs"

Pour expliquer son geste, commis avec un couteau, et qui a coûté la vie à deux personnes et fait cinq blessés, le Soudanais de 33 ans aurait déclaré savoir "pété les plombs". "En attaquant les passants, il dit qu'il a voulu se défendre et se protéger. Mais en même temps, il déclare qu'il s'est senti en ligne avec la religion une fois qu'il avait terminé", détaille une source proche du dossier au Parisien. Au moment de son interpellation, le suspect avait été retrouvé à genoux, en train de prier.

Une source proche de l'enquête indique par ailleurs à nos confrères qu"Abdallah Ahmed-Osman aurait mal vécu son "chômage" et son "confinement". D'abord, le trentenaire aurait expliqué qu'il venait d'obtenir un emploi dans une maroquinerie. Ensuite, il aurait raconté qu'il était allé "à l'hôpital de Romans six jours" avant l'attaque car il pensait être contaminé par le Covid-19. Il n'aurait pas été testé et serait rentré chez lui avec des médicaments prescrits par les professionnels. Des vérifications sont en cours pour établir si le suspect est passé par l'hôpital. Les enquêteurs tentaient également de voir si Abdallah Ahmed-Osman avait séjourné en établissements psychiatriques, notamment à Grenoble (Isère) où il a vécu entre 2016 et 2018.

Trois jours après l'attaque, le suspect estimerait que ses symptômes, qu'il attribuait au chômage et au confinement, étaient en réalité davantage dûs à "de l'angoisse".