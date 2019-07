Attentat raté dans un train Thalys : "bloqué" par un sourire, le suspect dit ne pas avoir pu "tirer sur la tête d'un être humain"

Toujours selon les déclarations d'Ayoub El-Khazzani au juge d'instruction, c'est Abaaoud qui aurait fourni les chargeurs et qui lui aurait donné un bidon d'essence. "Si jamais les policiers venaient à m'arrêter, j'aurais pu m'immoler au lieu de me faire arrêter", détaille-t-il encore.





Pour cette attaque, Ayoub El-Khazzanis sera jugé dans un an devant une cour d'assises spéciale. Aux côtés d'El-Khazzani, quatre hommes sont poursuivis en France dans cette enquête, notamment Bilal Chatra et Redouane Sebbar. Le premier est soupçonné d'avoir joué un rôle d'éclaireur pour El-Khazzani, sur son trajet empruntant la route des migrants au retour de Syrie. Le deuxième aurait, lui, participé aux préparatifs de la fusillade dans le train. Les deux derniers hommes, Mohamed Bakkali et Youssef Siraj, également inculpés dans l'enquête menée par la Belgique, ont été remis à la France en janvier et février 2019 : Bakkali apparaît aux yeux des enquêteurs comme un logisticien essentiel de la cellule djihadiste qui a frappé la France et la Belgique en 2015 et 2016, tandis que Siraj est soupçonné d'avoir hébergé El-Khazzani à Bruxelles peu avant l'attaque du Thalys.