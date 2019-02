Attentat de Magnanville : deux personnes en garde à vue

Le 13 juin 2016, le commandant adjoint du commissariat des Mureaux Jean-Baptiste Salvaing, 42 ans, et sa compagne Jessica Schneider, 36 ans, agent administratif du commissariat voisin de Mantes-la-Jolie, avaient été assassinés à coups de couteaux, sous les yeux de leur fils de 3 ans et demi.





Trois suspects ont été mis en examen dans cette enquête. Condamnés en 2013 aux côtés d'Abballa dans une filière afghano-pakistanaise de recrutement au jihad, Charaf Din Aberouz, 31 ans, et Saad Rajraji, 28 ans, sont soupçonnés d'avoir pu lui apporter un soutien logistique. Mais les enquêteurs ne retiennent pas leur complicité directe dans l'attaque, et ils ont finalement été relâchés sous contrôle judiciaire. En revanche, ils pensent avoir identifié un possible "deuxième homme": Mohamed Aberouz, 25 ans. Ce frère cadet de Charaf Din Aberouz a été mis en examen pour "complicité d'assassinats terroristes" et incarcéré.





En avril dernier, une policière de 48 ans et ses deux enfants avaient été placés en garde à vue. La fille de la fonctionnaire, âgée de 25 ans, est fichée S. Mais celle-ci, comme sa mère, avaient été remise en liberté, en l'absence d'éléments suffisamment pour les incriminer.