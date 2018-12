Attentat de Strasbourg : ce que l’on sait sur l'arme de Cherif Chekatt

L’enquête avance et les pièces du puzzle s’assemblent à mesure que le jours avancent. Une semaine après l’attentat de Strasbourg qui a fait cinq morts et onze blessés, neuf personnes au total ont été placées en garde à vue sur cette courte période. Six d’entre elles ont été levées ce week-end.





Lundi, un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire tandis que deux autres étaient placés en garde à vue. Tous sont soupçonnés d’avoir aidé le tueur Cherif Chekatt à se fournir son arme. LCI fait le point ce lundi sur les éléments connus au sujet de ce revolver.