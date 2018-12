Attentat de Strasbourg : des centaines de personnes ont cru voir le suspect Cherif Chekatt depuis mardi soir

Moins de 24 heures après la diffusion de l’appel à témoins, des centaines de personnes ont composé le 197. Ce numéro dédié, "Alerte attentat", reçoit en effet depuis un peu moins de 24 heures de nombreux appels d’individus pensant avoir croisé la route de Cherif Chekatt, soupçonné d’avoir tué 3 personnes et blessé 13 autres mardi soir à Strasbourg dans le Bas-Rhin.





Plus de dix policiers gèrent les appels avec un dispositif adaptable en fonction du besoin, selon une source à LCI. En d’après-midi, plus de 500 appels avaient déjà été reçus. Et ce nombre a dû sensiblement augmenter depuis....