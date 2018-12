Attentat de Strasbourg : le terroriste présumé était connu pour des crimes et délits de droit commun

Comme d'autres avant lui, le terroriste présumé de Strasbourg est surtout connu pour des crimes et délits de droit commun. "Dans l'affaire de braquage pour laquelle l'assaillant devait être arrêté hier matin, deux de ses complices présumés étaient eux-même radicalisés", souligne sur notre plateau Georges Brenier. Selon, le spécialiste police de TF1, "la délinquance est souvent une source illimitée de revenus et de moyens". "Un voyou notoire peut donc tout à fait très rapidement devenir un terroriste".



ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.