Attentat déjoué : les quatre hommes radicalisés avaient fait un repérage devant l'Elysée

L’attentat qu’ils projetaient devait avoir lieu au début du ramadan, c’est-à-dire dimanche ou lundi... Mardi soir, les quatre hommes, décrits comme radicalisés, âgés de 17, 26, 39 et 38 ans, ont été mis en examen par un juge antiterroriste pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placés en détention provisoire. Et ce jeudi, l’AFP révèle, sources proches de l’enquête à l’appui, que, parmi "les divers projets" d'attentat évoqués par les suspects, ayant tous "pour point commun de viser les forces de l'ordre", l’un d’eux les a conduits à effectuer un repérage devant le palais de l’Élysée.