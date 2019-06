Attribution du Mondial 2022 au Qatar : Michel Platini sort libre de sa garde à vue

Dans le cadre de l'enquête sur les conditions d'attribution du Mondial 2022 au Qatar, Michel Platini a été placé en garde à vue. Il en est ressorti libre dans la soirée du 18 juin 2019. A sa sortie, il avait dit "ça fait mal !". "Je me sens complètement étranger à n'importe quelle affaire", avait-il également affirmé.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.