Au moins un blessé dans des affrontements après le blocage de l'A7 par des militants pro-Arménie

Un manifestant, se présentant sous le seul prénom d'Arthur, a expliqué que ce rassemblement était motivé par la crainte qu'un "deuxième génocide" soit en train de se reproduire en Arménie. Il a chiffré entre 300 et 400 personnes le nombre de manifestants sur place, tandis que Le Dauphine Libéré fait état de quelques dizaines de personnes. "On veut que ça s'arrête, on veut la paix", a-t-il expliqué à l'AFP. "On n'est que trois millions en Arménie et on se bat contre trois pays, la Turquie, l’Azerbaïdjan et la Syrie, sans compter les Israéliens qui fournissent les drones" servant à bombarder les positions arméniennes, a dénoncé ce manifestant, alors que d'autres scandaient derrière lui "reconnaissance !".

La communauté arménienne réclame la reconnaissance internationale de l'enclave séparatiste du Haut-Karabagh (ou Artsakh), peuplée d'Arméniens mais rattachée à l'Azerbaïdjan.