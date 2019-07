Aube : les animaux d'une ferme pédagogique massacrés à Méry-sur-Seine

La gendarmerie de Rosières-Près-Troyes (10) s'est rendue sur place pour effectuer les premières constatations. Des canettes de bière ont été retrouvées, ainsi que des bouts de bois et des pierres qui auraient servi à frapper les animaux. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs des faits. La fondation 30 millions d'amis a annoncé se porter partie civile.





La ferme pédagogique développait des modules pour personnes handicapées et s'occupait de races menacées d'extinction. Les propriétaires ne désespèrent pas et ont toujours "la volonté de poursuivre cette expérience et cette aventure". Une cagnotte en ligne a été ouverte pour venir en aide à l'établissement.