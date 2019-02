Convoyeur de fonds arrêté à Amiens : 1,5 million d'euros toujours introuvables

Lundi 11 février, vers 06H00, un convoyeur de fonds avait déposé ses deux collègues près d'une agence Western Union de cette commune de Seine-Saint-Denis. Il avait ensuite disparu. Le fourgon avait été retrouvé vide à quelques rues de là. La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne, chargée de l'enquête, avait lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver cet homme, Adrien Derbez, le disant "susceptible d'être armé et dangereux".





Il était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour "refus d'obtempérer" et "dégradations", des faits commis à Amiens en 2015, ville où il avait vécu, selon une source policière. Il a fini par être interpellé, au lendemain de cette "disparition" avec une bonne partie du butin. Un homme et une femme ont également été arrêtés mardi soir à Amiens, Ces deux personnes, qui sont frère et soeur, ont été arrêtées et placées en garde à vue.