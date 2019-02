Aubervilliers : la garde à vue du convoyeur de fonds et de sa complice prolongée de 48 heures

Le montant du préjudice a été revu à la hausse et ce ne sont pas 1,5 million d'euros qui seraient dans la nature mais un peu plus... Ce jeudi, trois jours après les faits, il manquerait selon une source proche du dossier "deux millions d’euros sur les 3.1 millions que contenait le fourgon blindé".





Interpellé à Amiens (Somme) mardi, Adrien Derbez, le convoyeur de fonds de 27 ans qui s’était volatilisé lundi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) avec un véhicule de la Loomis contenant l’argent, était toujours en garde à vue ce jeudi. Garde à vue qui a été prolongée de 48 heures, a annoncé le parquet de Bobigny le soir même.





Trois autres personnes ont été interpellées à quelques minutes d’intervalle ce même jour avant d'être elles aussi placées en garde à vue. Des gardes à vue qui se sont interrompues à pour un homme et une femme, alors interpellés pour recel de malfaiteurs le 12 février. Mais prolongée pour une femme "mise en cause en qualité de complice" des chefs de "vol en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes", a précisé le parquet.