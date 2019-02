Aubervilliers : le convoyeur de fonds et une complice présumée mis en examen

Adrien Derbez, le chauffeur du fourgon, avait été arrêté mardi à 17h05 dans un appartement de Saint-Acheul, un quartier calme du centre-ville d'Amiens, après avoir tenté de s'enfuir par la fenêtre. Le convoyeur avait finalement été intercepté sur le balcon de la voisine.





Un frère et une sœur, respectivement âgés de 29 ans et 50 ans, avaient été interpellés ce jour-là aussi, puis relâchés. Cette dernière a indiqué être la propriétaire des lieux. Dans l’appartement, un pistolet Sig Sauer et un fusil à pompe ont été retrouvés.





La femme de 29 ans interpellée mardi peu après 17 heures, non loin de l’appartement, aurait tenté de prendre la fuite avec son compagnon au volant d’une Volkswagen Touran dans laquelle une partie du butin a été retrouvée. "Le conducteur, lui, était toujours recherché ce jeudi", selon une source proche du dossier.