Aude : deux frères de 12 et 16 ans se noient lors d'une sortie en paddle

Les deux garçons étaient montés sur cette embarcation seuls et sans gilets de sauvetage pour profiter des eaux du lac. Après leur départ, les parents ont découvert le paddle sans ses occupants et ont immédiatement alerté les secours.

L'eau était calme et personne ne sait pour l'instant ce qu'il s'est passé. Lundi, deux frères de 12 ans et 16 ans se sont noyés au cours d'une sortie en paddle sur le lac du Lampy dans l'Aude.

Rapidement, un important dispositif de recherche a été mis en place avec deux hélicoptères, une dizaine de gendarmes et une vingtaine de pompiers dont des plongeurs et une embarcation. Le corps du plus jeune a été découvert par les plongeurs en fin d'après-midi tandis que celui de son frère n'a été retrouvé que vers 20h30, a indiqué le service départemental d'incendie et de secours du département.