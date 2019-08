Aulnay-sous-Bois : agression sur le tournage d'un clip de Booba

C'est une nouvelle affaire de violence autour du rappeur Booba. Dans la nuit du 20 au 21 août 2019, une quinzaine de personnes, munies de battes de base-ball et d'armes à feu, ont pris pour cible l'équipe de tournage de son dernier clip à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Trois personnes ont été blessées, et parmi les blessés se trouvent le réalisateur du clip et le garde du corps de Booba.



