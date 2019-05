Aymery, le jeune autiste de 9 ans retrouvé mort noyé dans un lac du Gard

Disparu depuis le dimanche 12 mai en fin d’après-midi, Aymery avait échappé à la vigilance de ses parents dans la maison familiale, seulement vêtu d’un pyjama et pieds nus comme le rappelle France Bleu.





Son corps a été découvert ce mardi matin par les plongeurs de la gendarmerie nationale, autour de 9h30, dans une réserve d’eau d’une entreprise à une centaine de mètres de la maison des parents. Les recherches du jeune garçon diagnostiqué "autiste non verbal", n’ayant "aucun moyen de communication", s’annonçaient très difficiles. Une autopsie devra va être pratiquée pour confirmer les causes et le moment du décès.