Bandes rivales : rixes à coups de barre de fer

À Saint-Germain-en-Laye, dans la nuit du samedi 29 juin 2019 vers 01h du matin, des groupes du quartier se sont battus avec d'autres, venus d'une ville voisine. Six blessés ont été emmené à l'hôpital et l'un d'entre eux est en urgence absolue. Les pompiers ont même dû faire appel à des hélicoptères. Sur place, ce dimanche matin, le maire de la ville en a fait appel à l'État.



