Le corps démembré retrouvé en forêt est celui de Sophie Le Tan, annonce la procureure

ENQUÊTE - Un corps démembré a été découvert mercredi dans une forêt du Bas-Rhin, dans la vallée de la Bruche. La procureure de Strasbourg a confirmé ce samedi qu'il s'agit de la dépouille de l'étudiante Sophie Le Tan, portée disparue depuis septembre 2018.

Les premières constatations réalisées sur les restes humains, trouvés par un gendarme lors d'une promenade en forêt dans le secteur de Rosheim et Grendelbruch (Bas-Rhin), suggéraient qu'ils pourraient appartenir à l'étudiante. Mais le parquet de Saverne, compétent dans un premier temps pour la découverte du corps, avait appelé à "la plus grande prudence" en attendant les résultats des analyses ADN.

L'étudiante n'a plus donné signe de vie le 7 septembre 2018, le jour même de son 20e anniversaire, alors qu'elle allait visiter seule un appartement à Schiltigheim, commune limitrophe de Strasbourg. Jean-Marc Reiser qui avait posté l'annonce a été arrêté quelques jours plus tard. Déjà condamné pour viols et acquitté au bénéfice du doute pour la disparition d'une jeune femme dans les années 1980, il a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration.

"C’est une enquêtrice d’une brigade de recherche de la gendarmerie qui allait aux champignons, comme elle le fait chaque année, qui a découvert le corps mercredi", selon une source proche de l'enquête. Il se trouvait sous des branchages d'où émergeait un ossement dans une forêt près de Rosheim, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg, a précisé une autre source proche du dossier.