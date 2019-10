Bas-Rhin : un corps démembré retrouvé en forêt, "il pourrait s'agir de Sophie Le Tan" selon le procureur

ENQUÊTE - Un corps démembré a été découvert mercredi dans une forêt du Bas-Rhin, dans la vallée de la Bruche, annoncent l'AFP et Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Selon le procureur de Strasbourg, il pourrait s'agir de la dépouille de l'étudiante Sophie Le Tan, portée disparue depuis septembre 2018.

D'après les informations de l'AFP et des Dernières Nouvelles d'Alsace, qui rapportent notamment les propos du procureur de Strasbourg, un corps démembré pouvant appartenir à Sophie Le Tan a été découvert par un promeneur mercredi dans une forêt dans la vallée de la Bruche, sur les hauteurs de Grendelbruch, dans le Bas-Rhin. "Il y a un certain nombre d'éléments qui font penser aux enquêteurs qu'il pourrait s'agir de Sophie Le Tan", a indiqué à l'AFP le procureur de Saverne Philippe Vannier, précisant qu'il s'agissait encore d'une "hypothèse de travail".

L'étudiante n'a plus donné signe de vie le 7 septembre 2018, le jour même de son 20e anniversaire, alors qu'elle allait visiter seule un appartement à Schiltigheim, commune limitrophe de Strasbourg. Jean-Marc Reiser qui avait posté l'annonce a été arrêté quelques jours plus tard. Déjà condamné pour viols et acquitté au bénéfice du doute pour la disparition d'une jeune femme dans les années 1980, il a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration.

Plus d'informations à suivre ...