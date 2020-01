Bas-Rhin : un jeune homme de 29 ans décède en manipulant un pétard

"Le mauvais usage de pétards et articles pyrotechniques durant la nuit de la Saint Sylvestre a fait 51 victimes dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier (contre 57 en 2018), souligne la préfecture dans un communiqué. Parmi les personnes blessées, deux garderont des séquelles définitives et 31 des séquelles temporaires, 17 personnes ayant été blessées de manière bénigne. 43 % des victimes ont été blessées aux mains et 20 % aux yeux. Les victimes sont âgées de 4 à 57 ans, 20 d’entre elles sont mineures".

Les pétards sont une tradition bien ancrée lors du Nouvel An dans l'Est de la France. Chaque année, de nombreuses personnes sont blessées en utilisant des pétards.

Dans son communiqué, la préfecture du Bas-Rhin rappelle que "comme chaque année depuis 2007, un plan d’action partenarial contre le mauvais usage des pétards a été mis en œuvre tout au long du mois de décembre". Il passe notamment par "de la prévention grâce notamment aux interventions menées auprès des collégiens de 4ème de l’ensemble du département pour les sensibiliser aux risques encourus en cas de mauvais usages des pétards et artifices" et des "contrôles opérés par les forces de l’ordre sur la base notamment de l’arrêté préfectoral pris le 2 décembre 2019 et restreignant la vente, l’utilisation et le transport de pétards dans le Bas-Rhin jusqu’au 5 janvier 2020". Ainsi, 416 kg de marchandises ont ainsi été saisis ces derniers jours, selon des chiffres provisoires.