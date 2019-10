Bayonne : ce que l'on sait de l'attaque qui a fait deux blessés devant une mosquée

Deux fidèles d'une mosquée gravement blessés par balles, une tentative d'incendie et un suspect de 84 ans - lié à l'extrême-droite et ex-candidat du Front national - interpellé. Que s'est-il passé ce lundi après-midi à Bayonne ? LCI fait le point sur les éléments connus ce lundi soir.

"A 15h20, un homme a tenté d'incendier la porte de la mosquée de Bayonne. Surpris dans sa tentative par deux personnes, l'homme leur a tiré dessus", a indiqué un communiqué de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Les deux victimes, âgées de 74 et 78 ans, "préparaient la salle pour la prière de 16h30", a ajouté le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, qui s'est rendu immédiatement sur place. Il précise le récit des événements : "un homme s'approche du bâtiment en voiture, il jette un engin incendiaire sur la porte latérale de la mosquée. (...) Les deux personnes sortent, il leur tire deux coups de fusil, l'un est touché au cou, l'autre au thorax et au bras. Il a pris alors la fuite."

En repartant, l'homme a incendié une automobile. Les deux victimes, gravement blessées par balles, ont été évacuées vers le centre hospitalier de Bayonne, a précisé la préfecture. Un large périmètre de sécurité a été établi autour de la mosquée et les lieux de l'attaque étaient calmes en fin d'après-midi. La police judiciaire a été saisie de l'enquête, et deux cellules psychologiques ont été mises en place pour les témoins de la scène et à l'hôpital.