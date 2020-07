Bayonne : les obsèques du chauffeur de bus ravivent l'émotion

C'est un drame qui a touché le pays entier. Roué de coups le dimanche 5 juillet à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) alors qu'il avait demandé à des passagers de valider un ticket de transport et de porter un masque, comme il est exigé depuis le début de l'épidémie de coronavirus, Philippe Monguillot, chauffeur de bus âgé de 58 ans, est décédé cinq jours plus tard à l'hôpital où il avait été admis en urgence.

"Il y aura sans doute du monde, tous les amis et les gens du quartier. On essaiera de faire un accueil le plus religieux, le plus recueilli possible", a indiqué à TF1 l'abbé Michel Garat, curé de la paroisse. Parmi les personnes présentes, les collègues du chauffeur, bien sûr, et beaucoup d'anonymes, encore émus et choqués par ce décès. Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, sera également là.

"Philippe veut qu'on soit fort, et cette force on' la dans la famille. On va essayer d'amener cette étoile partout et cette lumière partout", souligne la tante de Véronique, la veuve de Philippe Monguillot. L'inhumation aura lieu ensuite dans l'intimité familiale.

Agés de 22 et 23 ans et connus des services de police, deux hommes se trouvent en détention provisoire et risquent la réclusion criminelle à perpétuité pour "homicide volontaire sur un agent de réseau de transports publics". Deux complices trentenaires ont également été écroués, pour notamment "non assistance à personne en danger".