Bayonne : le chauffeur de bus victime d'une violente agression est décédé à l'hôpital

Selon le parquet de Bayonne, le chauffeur de bus avait été victime d'une agression "d'une extrême violence" alors qu'il voulait contrôler le ticket d'une personne et exigeait le port du masque pour trois autres.

Agés de 22 et 23 ans et connus des services de police, deux hommes soupçonnés d'avoir porté les coups ont été mis en examen cette semaine pour tentative d'homicide volontaire et écroués, une qualification juridique appelée à évoluer en raison du décès de la victime. "Nous allons prendre des réquisitions de mises en examen supplétives" à l'encontre des deux suspects pour "homicide volontaire sur un agent de réseau de transports publics", a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, qui a confirmé le décès. Deux autres individus, des trentenaires, ont été écroués, notamment pour "non assistance à personne en danger".